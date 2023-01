Krawalle in Brasilien: War wieder ein „Schamane“ dabei?

Bereits am 7. September 2021 hatte ein BBC-Journalist die Fotos des verkleideten Mannes veröffentlicht - und zwar bei einer Demonstration von Bolsonaro-Anhängern in Sao Paulo. Auch die brasilianischen Zeitungen „Diário do Centro do Mundo“ und „Brasil de Fato“ titelten im September 2021 mit den nun erneut verbreiteten Fotos des Mannes.