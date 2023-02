Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

In einer von Attacken geprägten Debatte rief Außenministerin Annalena Baerbock im UN-Sicherheitsrat dazu auf, sich Russlands Präsident Putin entgegenzustellen. „Dieser Krieg ist nicht der Krieg des russischen Volkes. Dieser Krieg ist Putins Krieg“, sagte die Grünen-Politikerin gestern in einer Sondersitzung in New York zum ersten Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine.