Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

In sozialen Netzwerken gibt es Berichte über den Beschuss grenznaher Orte in der russischen Grenzregion Belgorod. Nach Angaben von Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow wurden eine Frau und ein Mann verletzt. Der ukrainische Militärgeheimdienst bestätigte Kämpfe in der Region. Die ausschließlich aus Russen bestehenden Einheiten „Russisches Freiwilligenkorps“ und „Legion Freiheit Russlands“ hätten einen Einsatz zur „Befreiung des Gebiets Belgorod vom sogenannten Putin-Regime begonnen“, sagte dessen Sprecher Andrij Jussow.