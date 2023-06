Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Mit Blick auf den Nato-Gipfel in zwei Wochen in Vilnius unternehme die Ukraine „alles, was wir können, um sicherzustellen, dass der Gipfel echte Inhalte hat“, fuhr Selenskyj fort. Beschlüsse zugunsten der Ukraine bei dem Treffen seien die einzig möglichen positiven Entscheidungen für die Sicherheit in Europa und für das Bündnis insgesamt. Trotz anderslautender Prognosen hofft Kiew weiterhin auf eine Einladung zur Mitgliedschaft in dem Verteidigungsbündnis.