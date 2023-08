Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Die Ukraine will nach Angaben des Leiters des Präsidialamtes in Kiew, Andrij Jermak, in dieser Woche mit den USA Gespräche über Sicherheitsgarantien beginnen - vor einem später geplanten Nato-Beitritt. Es gehe um konkrete und langfristige Verpflichtungen der USA, um der Ukraine jetzt zu einem Sieg gegen Russland zu verhelfen und danach künftige Aggressionen Moskaus zu verhindern, hatte Jermak am Sonntagabend erklärt. Die Ukraine arbeite zudem an bilateralen Vereinbarungen auch mit ihren jeweiligen anderen Verbündeten, hieß es. Jermak hatte außerdem ein Treffen mit Sicherheitsberatern der Verbündeten der Ukraine in Saudi-Arabien in dieser Woche angekündigt.