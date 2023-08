Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Dschidda/Kiew (dpa) - . Es ist eines der bisher größten internationalen Treffen zu Russlands Krieg in der Ukraine: Vertreter aus rund 40 Ländern haben in Saudi-Arabien Gespräche geführt über Wege zum Ende des Konflikts. Vor allem die Teilnahme Chinas - einem der wichtigsten Partner Russlands - werteten Diplomaten nach dem Treffen in Dschidda am Wochenende als Erfolg. Diplomaten am Rande der Gespräche sagten, es sei ein weiterer möglicher Friedensplan im Umlauf, vorgelegt von den Gastgebern mit weiteren Staaten.