Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Der ukrainische Präsident Selenskyj dankte Deutschland unterdessen erneut für die beiden weiteren Abschussrampen des Flugabwehrsystems Patriot, die sein Land erhalten hat. „Das ist sehr wichtig“, sagte er in seiner abendlichen Ansprache am Samstag. „Danke! Danke, Deutschland. Danke an die Menschen“, sagte Selenskyj - und fügte an Bundeskanzler Scholz gerichtet hinzu: „Danke dir, Olaf!“