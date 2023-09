Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Russlands Präsident Putin will nach Kreml-Angaben Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un einen Gegenbesuch abstatten. „Putin hat die Einladung dankend angenommen und die weiteren Abstimmungen erfolgen über diplomatische Kanäle“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag russischen Agenturen zufolge. Ein Datum ist demnach noch nicht ausgemacht. Am Mittwoch hatten sich die beiden Staatschefs am russischen Weltraumbahnhof Wostotschny in der Amur-Region getroffen. Experten gehen davon aus, dass Moskau an Waffen- und Munitionslieferungen aus Pjöngjang interessiert ist, um seine Besatzungstruppen in der Ukraine zu versorgen.