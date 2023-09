Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Auch der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, unterstrich die Bedeutung der Waffenlieferungen. Er widersprach in der „Mitteldeutschen Zeitung“ Befürchtungen, Deutschland könne dadurch selbst Kriegspartei werden. „Die Ukraine braucht kein in den Krieg hineingezogenes Deutschland. Was wir brauchen, ist etwas, um uns zu beschützen. Es gibt zum Beispiel kein besseres Flugabwehrsystem als Iris-T, um unsere Zivilisten vor russischen Drohnen und Raketen zu schützen“, sagte er.