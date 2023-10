Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Auf Besuch in Kiew sicherte auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell der Ukraine „dauerhafte und strukturelle“ Hilfe gegen die existenzielle Bedrohung zu. Er hat den EU-Staaten vorgeschlagen, von 2024 bis 2027 jährlich fünf Milliarden Euro zusätzlich für die Ukraine aufzubringen. Das osteuropäische Land wehrt seit Februar 2022 eine Invasion des übermächtigen Nachbarn Russland ab. Die Militärs in Kiew zählen am Montag den 586. Kriegstag. Den Süden der Ukraine griff Russland in der Nacht erneut mit Kampfdrohnen an.