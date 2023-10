Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Die Lage in der Ukraine bleibt derweil schwierig. Selenskyj ging in seiner Rede nur am Rande auf Brennpunkte wie Awdijiwka im Osten des Landes ein. Er sprach lediglich von hohen Verlusten der russischen Streitkräfte. Allerdings sind Beobachtern zufolge die ukrainischen Truppen dort unter starken Druck geraten.