Lambrecht im Niger - Neue EU-Mission geplant

Die EU will Niger stärker in seinem Kampf gegen Terroristen unterstützen und so die Sahelregion stabilisieren. Die EU-Außenminister beschlossen dazu am Montag in Brüssel eine militärische Partnerschaftsmission. Die nigrischen Streitkräfte sollen durch sie in die Lage versetzt werden, Bedrohungen besser abzuwehren und die Bevölkerung zu schützen.