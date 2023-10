Live-Blog zum Angriff auf Israel: Viele Tote und Verletzte

Tel Aviv/Gaza. Dieislamistische Hamas hat am Samstag vom Gazastreifen aus Israel mit mehr als 2000 Raketen angegriffen. Bei den Angriffensind in Israel mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen. Rund 900 weitere wurden verletzt. Palästinensische Behörden melden fast 200 Tote im Gazastreifen. In unserem Live-Blog finden Sie ständig aktualisierte Berichte und Hintergründe zum Angriff auf Israel und die Reaktionen.