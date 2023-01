London: Örtliche Erfolge für Moskau und Kiew teuer erkauft

London (dpa) - . Ukrainische und russische Kräfte bezahlen für ihre Offensiven in der Ostukraine nach britischer Einschätzung weiterhin einen hohen Preis. „In den vergangenen sechs Wochen haben sowohl Russland als auch die Ukraine hart erkämpfte, aber begrenzte Gewinne in verschiedenen Frontabschnitten erzielt“, teilte das britische Verteidigungsministerium heute in seinem täglichen Geheimdienst-Update mit.