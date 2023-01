Macheten-Angriff in Spanien wohl Terrorakt

Algeciras/Madrid (dpa) - . Der bewaffnete Angreifer, der in Südspanien einen Kirchendiener getötet und vier weitere Menschen verletzt haben soll, hat nach Überzeugung der Justiz in „terroristischer Absicht“ gehandelt. Zu diesem Schluss kommt der zuständige Ermittlungsrichter am Nationalen Gerichtshof in Madrid in seinem ersten Bericht, dessen Inhalt am Donnerstag vom staatlichen TV-Sender RTVE und anderen Medien veröffentlicht wurde. Der Mann sei wohl dem „dschihadistischen Salafismus verbunden“, heißt es im Bericht. Vor der Attacke habe er zum Beispiel gerufen: „Die einzige Religion, der man folgen sollte, ist der Islam!“