Macron und von der Leyen machen Druck auf China

Der Flugzeughersteller Airbus verkündete, die Produktion seiner gefragten Mittelstreckenjets mit einer weiteren Endfertigungslinie in China auszubauen. Am Rande des Besuches unterzeichnete Airbus-Chef Guillaume Faury einen Vertrag, mit dem das Airbus-Werk in Tianjin um eine zweite Endmontagelinie erweitert wird. Der Konzern verdoppelt damit seine Produktionskapazität in dem Land. Am Freitag reist Macron in die südchinesische Metropole Guangzhou weiter. Dort trifft Xi Jinping - als besondere Geste - erneut mit ihm zusammen und gibt ein Essen für ihn.