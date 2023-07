McCarthy: Amtsenthebungsverfahren gegen Biden möglich

Zuvor hatte sich der Republikaner in einem Interview des Senders Fox News ähnlich geäußert. „Ich glaube, wir werden das bis zum Ende durchziehen“, sagte er. „Und das wird zu Impeachment-Ermittlungen führen, so wie es uns die Verfassung vorschreibt - wir müssen Antworten auf diese Fragen bekommen.“ Bislang hatte sich McCarthy noch nicht so deutlich zu der Causa geäußert. Mitten im heraufziehenden Wahlkampf in den USA werten Beobachter seine Aussagen auch als Versuch, die Kräfte der Partei zu bündeln.