Mehr als 1000 Zivilisten seit Taliban-Machtübernahme getötet

Von Mitte August 2021 bis Ende Mai 2023 verzeichnete die UN-Mission in Afghanistan (Unama) fast 1100 Tote und knapp 2700 Verletzte bei Angriffen in dem Land. Die meisten seien Opfer von Sprengsätzen geworden, die in Moscheen, auf Märkten oder öffentlichen Plätzen gezündet wurden, hieß es in einem veröffentlichten Bericht von Unama.