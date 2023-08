Menschenschmuggel: Lkw mit 53 Menschen in Linz gestoppt

In Eugendorf bei Salzburg wurden ebenfalls mutmaßliche Schlepper aufgegriffen, darunter eine Frau aus Deutschland, wie die dortige Polizei berichtete. Die Polizei habe am Samstag einen verdächtigen Kleinlaster überprüfen wollen, als der Fahrer auf das Gaspedal drückte. Er habe mit riskanten Fahrstil andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Als die Polizei sich mit einem Streifenwagen vor den Kleinlaster setzte, sei das Fahrzeug aufgefahren. Kurz zuvor hätten Fahrer und Beifahrerin die Plätze gewechselt. Beide wurden festgenommen. Es handelt sich um eine Deutsche und einen Syrer, beide 21 Jahre alt. Nach Angaben der Polizei hielten sich in dem Auto elf „augenscheinlich geflüchtete Personen“ auf, darunter eine Familie mit vier Kindern. Sie blieben unverletzt. Zwei Polizisten seien bei dem Auffahrunfall verletzt worden.