Mexikos Außenminister will für Präsidentenamt kandidieren

Als aussichtsreichste Anwärterin gilt die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum (60). Sie könnte die erste Präsidentin des bevölkerungsreichsten spanischsprachigen Landes mit 126 Millionen Einwohnern werden. López Obrador, der nach sechs Jahren Amtszeit nicht wieder kandidieren darf, ist in der Bevölkerung sehr beliebt. Seine Partei liegt vor der Präsidentenwahl am 2. Juni 2024 klar in Führung.