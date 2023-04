Militär: Rakete aus Libanon auf Israel abgefeuert

Am Tempelberg in Jerusalem war es zuvor die zweite Nacht in Folge zu Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern gekommen. Gruppen junger Palästinenser hätten am späten Mittwochabend Feuerwerkskörper und Steine auf Polizisten geworfen und versucht, sich in der Al-Aksa-Moschee zu verbarrikadieren, teilte eine Sprecherin der Polizei am Morgen mit. Daraufhin hätten die Sicherheitskräfte eingegriffen. Palästinensischen Medienberichten zufolge setzte die Polizei Schlagstöcke, Tränengas und Gummigeschosse ein, um die Gläubigen aus der Moschee zu vertreiben. Nach Angaben des palästinensischen Rettungsdienstes Roter Halbmond wurden mehrere Palästinenser verletzt.