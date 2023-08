Moralpolizei der Taliban lässt Musikinstrumente verbrennen

Laut dem Bericht der Nachrichtenagentur Bachtar sagte ein hochrangiger Talibanfunktionär, dass Musik „die Jugend in die Irre führt und die Gesellschaft zerstört“. Nach ihrer Rückkehr an die Macht im Sommer 2021 haben die Taliban die Ausstrahlung von Musik verboten. Dies war bereits bei ihrer Herrschaft in den Neunzigerjahren der Fall.