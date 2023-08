Moskau: Wieder Drohnenangriffe - selbes Gebäude getroffen

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, warf der ukrainischen Führung Methoden wie bei internationalen Terrororganisationen vor. Sie verglich die vergleichsweise geringen Schäden in Moskau mit dem beispiellosen Terroranschlag auf das World Trade Center in New York 2001. Dort habe es viele Opfer gegeben, sagte Sacharowa. „Aber die Methode ist doch die gleiche“, behauptete sie im Youtube-Kanal SolovievLive. Auch in Moskau sei ein ziviles Gebäude mit Büros ohne Verbindung zum Militär gewählt worden. „Und dieses Bild... Als ob sich das wiederholt“, meinte sie.