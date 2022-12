Musk schaltet Reporter-Accounts frei - Weiter Sperrungen

Mehrere der ursprünglich gesperrten Accounts von Journalisten unter anderem der „New York Times“, der „Washington Post“ und von CNN konnten am Samstag wieder aufgerufen werden - allerdings nicht alle. Der Account der „Business Insider“-Journalistin Linette Lopez war auch am Sonntagmorgen (Ortszeit) weiter gesperrt. Ihr Konto war am Freitag ohne Erklärung gesperrt worden. Sie hatte zuvor immer wieder über den von Musk geführten Elektroautobauer Tesla berichtet. Am Samstagabend (Ortszeit) wurde außerdem der Account einer Journalistin der „Washington Post“ gesperrt, die über Tech-Themen und Musk berichtet. Im Laufe des Sonntags wurde er wieder freigeschaltet.