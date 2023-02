Nach Ballon-Abschuss: Biden sucht Gespräch mit China

Biden war nach den Abschüssen in Erklärungsnot geraten. Die Trümmer der drei Objekte konnten immer noch nicht geborgen werden. Politiker der Demokraten und Republikaner hatten mehr Transparenz gefordert. Es war nun das erste Mal, dass Biden eigens einen Auftritt zu dem Thema anberaumte. Der Demokrat betonte, dass es „keine Beweise für einen plötzlichen Anstieg der Anzahl von Objekten am Himmel“ gebe. Die Radare seien aber so sensibilisiert worden, so dass mehr Objekte sichtbar geworden seien. Die US-Regierung hatte den Abschuss auch mit Gefahr für den Luftverkehr begründet.