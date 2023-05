Nach gezielten Tötungen: Raketen auf Israel abgefeuert

Gaza/Tel Aviv (dpa) - . Militante Palästinenser im Gazastreifen haben am Mittwoch mehrere Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert. Im Grenzgebiet heulten am frühen Nachmittag an mehreren Orten Warnsirenen. Laut Rettungssanitätern gab es zunächst keine Hinweise zu Verletzten. Lokalen Quellen aus dem Gazastreifen zufolge wurden die Raketen als Reaktion auf die israelischen Angriffe in dem Küstengebiet abgefeuert. Das israelische Militär bestätigte zunächst nur den Raketenalarm.