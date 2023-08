Nach Krieg mit Russland: Georgien zwischen den Stühlen

Und auch Touristen kommen zu Zehntausenden in die für ihre kaukasische Küche, Wein, Berge und Strand bekannte Schwarzmeerregion. Die Regierung des eigentlich in die EU strebenden Landes wendet sich trotz der Kriegserfahrung heute wieder stärker Moskau zu - zum Ärger des Westens und vieler Menschen im Land. „Die Gesellschaft ist völlig gespalten“, sagt der Soziologe Iago Katschkatschischwili bei einem Treffen in seinem Institut in Tiflis (Tbilissi). „Die Mehrheit will in die EU, aber viele verstehen kaum, dass der Weg lang ist.“