Nach Nordkorea verschwundener US-Soldat in Seoul vorbestraft

Pjöngjangs jüngste Raketenstarts hätten „wahrscheinlich nichts“ mit dem Grenzübertritt des jungen US-Soldaten zu tun, zitierte der britische Sender BBC Leif-Eric Easley von der Ewha-Universität in Seoul. Den jüngsten Grenzübertritt eines US-Soldaten betrachte das Regime in Nordkorea vermutlich „als militärische, nachrichtendienstliche und gesundheitliche Bedrohung“, so Easley. Wahrscheinlicher sei, dass der Mann aufgrund persönlicher Probleme „impulsiv“ gehandelt habe. Der US-Soldat hatte laut den US-Streitkräften in Korea an einer Tour entlang des südkoreanischen Teils der entmilitarisierten Zone teilgenommen und die Grenze zu Nordkorea „absichtlich“ übertreten.