Nachfolge von schottischer Regierungschefin zu Ende März

Kritiker betonten allerdings, das Vertrauen der Bevölkerung in Sturgeon habe deutlich gelitten. In einer Umfrage forderten vor wenigen Tagen 42 Prozent der Schotten ihren Rücktritt. Gründe waren etwa ihr Festhalten an einem umstrittenen liberalen Gender-Gesetz. Zudem steht ihr Ehemann Peter Murrell, der ein wichtiges Parteiamt innehat, wegen eines Kredits an die SNP in der Kritik. Schließlich habe Sturgeon zuletzt keine Ideen mehr gehabt, wie sie das SNP-Ziel einer Unabhängigkeit Schottlands vorantreiben könne, hieß es.