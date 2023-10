„Nächste Kriegsphase“: Israel bereitet Bodenoffensive vor

In der ägyptischen Hauptstadt Kairo kamen bei einem „Gipfel für den Frieden“ mehrere Staats- und Regierungschefs der Nahostregion sowie Vertreter der UN und westlicher Staaten zusammen. Bei dem Treffen auf Einladung Ägyptens gab es scharfe Kritik an Israels Angriffen - wie auch am Terror im Auftrag der Hamas. Hoffnung auf Entspannung gab es in Kairo nicht, auch weil Israel nicht eingeladen war.