Netanjahu strebt rasche Vereidigung seiner Regierung an

Netanjahus Lager hatte bei der Wahl am 1. November 64 von 120 Sitzen geholt. Es war bereits die fünfte Wahl binnen dreieinhalb Jahren. Der frühere Langzeit-Ministerpräsident kehrt damit nach anderthalb Jahren in der Opposition an die Macht zurück. In Israels Geschichte war niemand länger im Amt als er. Netanjahu war von 1996 bis 1999 Ministerpräsident, danach wieder durchgängig von 2009 bis 2021.