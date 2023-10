Netanjahu: Zweite Phase des Gaza-Krieg hat begonnen

Die israelische Armee kündigte an, sie werde eine Verstärkung der humanitären Hilfslieferungen für die palästinensische Bevölkerung zulassen. „Für die Einwohner des Gazastreifens, die in das Gebiet südlich von Wadi Gaza gegangen sind, weiten wir die humanitäre Hilfe aus“, sagte Armeesprecher Hagari. Man werde im Verlauf des Tages die Einfuhr von Lastwagen mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten in den Süden des Küstenstreifens ermöglichen. „Wer sich in diesem Gebiet aufhält, wird diese erhalten“, sagte Hagari. Ob die Lieferungen tatsächlich möglich wurden, war zunächst unklar. Seit dem Hamas-Überfall auf Israel sind nur noch rund vier Prozent der Versorgungsgüter in normalen Zeiten in den Gazastreifen gelangt.