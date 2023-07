Neue Massenproteste gegen Justizreform in Israel

Mehr als 100 hochrangige Ex-Sicherheitschefs des Landes drückten zudem in einem Brief an Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ihre Unterstützung für die möglichen Dienstverweigerer aus und forderten ihn auf, die Gesetzgebung zu stoppen. Netanjahu sei „persönlich für den schweren Schaden verantwortlich, der dem Militär und der Sicherheit Israels“ zugefügt werde, hieß es in dem Brief.