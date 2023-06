Neues Verfahren gegen Nawalny - EGMR verurteilt Russland

Das neue Gerichtsverfahren wegen angeblichen Extremismus gegen Nawalny begann in Russland am Dienstag mit einer Vorverhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. „Es ist unmöglich, das Gericht zu sehen oder zu hören“, schrieb Nawalnys Pressesprecherin Kira Jarmysch auf Twitter über die Vorverhandlung, die rund 260 Kilometer nordöstlich von Moskau direkt in Nawalnys Strafkolonie abgehalten wird. Journalisten wurde der Zutritt demnach noch vor Beginn des eigentlichen Prozesses bei einer vorbereitenden Sitzung verwehrt.