Niederländischer EU-Vize will Ministerpräsident werden

Da Kommissionsmitglieder Politiker seien, sei es nur natürlich, dass sie sich hin und wieder an der nationalen Politik beteiligen wollten, hieß es weiter. „Hier hängt es von der Art ihrer Beteiligung an der nationalen Politik ab, was zu tun ist“, sagte ein Sprecher der Kommission. In der Vergangenheit hätten sich eine Kommissarin oder ein Kommissar bei einer Kandidatur im Heimatland freistellen lassen.