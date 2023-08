Niger: Westen stellt sich hinter Ecowas-Drohungen

„Der bis zum Putsch relativ sichere und politisch stabile Niger hatte Hoffnung für die gesamte Region gegeben. Diese ist nun zerstört“, sagte Ibrahim Yahaya Ibrahim vom Think Tank International Crisis Group. Der Putsch im Niger gefährde auch die Zusammenarbeit zwischen den Sahel-Ländern und den westlichen Mächten. Für den Westen war Niger bislang ein wichtiger Anker der Demokratie in der sonst volatilen Sahelzone. Für die dortigen Länder leisteten Truppen westlicher Länder, vor allem aus Frankreich, einen wesentlichen Beitrag im Kampf gegen den islamistischen Terror, so Ibrahim.