Okonomiyaki „à la doitsu“ - Koch hofft auf Scholz

Hiroshima (dpa) - . Ein japanischer Koch hofft beim G7-Gipfel in Hiroshima auf Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz. Sollte der Politiker aus dem fernen „doitsu“ (Deutschland) am Rande des Spitzentreffens sieben demokratischer Wirtschaftsmächte Zeit für einen Abstecher in die Stadt haben und dabei zufällig im Restaurant Mitchan Sohonten vorbeischauen, würde ihn Mitsuo Ise mit einer eigens kreierten „Deutschland“-Version der lokalen Spezialität Okonomiyaki, einer Art japanischer Pizza, überraschen. „Wir haben für alle G7-Staaten versuchsweise Gerichte zubereitet. Das leckerste war das deutsche“, erzählt der Spezialist für Okonomiyaki stolz.