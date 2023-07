Palästinenser fährt in Menschenmenge in Tel Aviv: Verletzte

Israels Polizeichef Kobi Schabtai sagte am Ort des Vorfalls, mehrere Menschen, die mit dem Verdächtigen in Verbindung stehen, seien festgenommen worden. Die Umstände des Geschehens würden derzeit untersucht. Er rief die Bevölkerung zu erhöhter Wachsamkeit auf. Die Motivation für Anschläge hat sich demnach aufgrund des Militäreinsatzes in der palästinensischen Stadt Dschenin weiter erhöht.