Palästinenser nach Konfrontation mit Israels Armee getötet

Ramallah (dpa) - . Bei einer Razzia der israelischen Armee im Westjordanland ist ein Palästinenser getötet worden. Dem 23-jährigen Mann sei in die Brust geschossen worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die Razzia der Armee ereignete sich demnach in einem Flüchtlingslager in der Stadt Nablus. Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa sei es dabei zu Zusammenstößen gekommen. Der Mann sei im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.