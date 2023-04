Papst feiert Messe in Ungarn: „Bitte: Öffnen wir die Türen“

Er erinnerte auch an diejenigen, die in Leid und in Armut leben oder „aus der Reihe tanzen“. „Füreinander offen und integrierend sein, um Ungarn zu helfen, in der Geschwisterlichkeit zu wachsen, die der Weg des Friedens ist“, sei das Gebot der Stunde. Seine Äußerungen in Ungarn wurden zuvor mit Spannung erwartet. Der Appell, die Türen zu öffnen, könnte als Kritik an der Abschottungspolitik des ungarischen Ministerpräsidenten, Viktor Orban, gegenüber Schutzsuchenden gedeutet werden.