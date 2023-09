Papst ruft in Mongolei zu Harmonie zwischen Religionen auf

Ulan Bator (dpa) - . Papst Franziskus hat bei einem interreligiösen Treffen in der Mongolei zur Harmonie zwischen den Glaubensrichtungen aufgerufen. Gerade Religionen hätten die Aufgabe, das friedliche Miteinander in einer von Streit und Zwietracht zerrissenen Welt zu fördern, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche während seines Besuchs in dem ostasiatischen Land.