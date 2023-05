Papst wählt in Ungarn klare Worte: „Öffnen wir die Türen“

Auf dem Rückflug von Budapest nach Rom deutete Franziskus zudem vage an, dass der Vatikan in diesem Zusammenhang an einer Friedensinitiative beteiligt ist. „Alle wollen einen Weg zum Frieden. Ich bin bereit, alles zu tun, was nötig ist.“ Derzeit laufe eine Mission, die aber noch nicht öffentlich sei. „Wenn es so weit ist, kann ich mich dazu äußern“, sagte er am späten Sonntagabend. Er warb darum, diplomatische Beziehungen aufrechtzuerhalten und immer im Gespräch zu bleiben, um gemeinsam Wege zum Frieden zu suchen.