Parlament in Australien für Referendum zu Aborigine-Rechten

Die indigene Bevölkerung in Australien wird von großen Teilen der weißen Mehrheit nach wie vor ausgegrenzt. Aborigines haben den roten Kontinent nach Angaben des Nationalmuseums schon vor 65.000 Jahren besiedelt. Nach der Ankunft der First Fleet (ersten Flotte) in Sydney Cove im Januar 1788 und der darauffolgenden Kolonisierung des Kontinents wurden viele Jahrzehnte lang Aborigine-Kinder ihren Eltern entrissen. Die so genannte „gestohlene Generation“ musste in Heimen oder bei weißen Familien aufwachsen.