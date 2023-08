Pedro Sánchez will trotz Neuwahl-Niederlage im Amt bleiben

Madrid (dpa) - . Trotz der Niederlage seiner Sozialisten (PSOE) bei der Parlaments-Neuwahl in Spanien will Ministerpräsident Pedro Sánchez auch die nächste Legislaturperiode im Amt bleiben. Erstmals seit der Abstimmung vom 23. Juli kündigte Sánchez an, er werde eine Regierungsbildung versuchen. Nach der konstituierenden Sitzung des neuen Parlaments am 17. August werde man „arbeiten“, damit er vom Unterhaus im Amt bestätigt werde und Spanien „vier weitere Jahre vorwärtskommen“ könne, sagte er in einem Twitter-Video.