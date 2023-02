Pentagon bestätigt Abschuss von weiterem Flugobjekt

Der republikanische Kongressabgeordnete Jack Bergman aus dem Bundesstaat Michigan, in dem sich der See teilweise erstreckt, schrieb auf Twitter, er habe mit dem Verteidigungsministerium Kontakt gehabt wegen Einsätzen in der Region. Das US-Militär habe ein weiteres „Objekt“ über dem Huronsee ausgeschaltet. „Ich begrüße das entschlossene Handeln unserer Kampfpiloten“, schrieb er weiter, mahnte aber zugleich: „Das amerikanische Volk verdient weit mehr Antworten, als wir haben.“