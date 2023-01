Peru: Demonstranten fordern Rücktritt von Präsidentin

Lima (dpa) - . Die politische Krise in Peru gerät immer mehr außer Kontrolle: Demonstranten und Polizisten haben sich bei Protesten gegen die Regierung im ganzen Land erneut schwere Auseinandersetzungen geliefert. In der Hauptstadt Lima feuerten die Beamten am Freitag Tränengas in die Menge, Regierungsgegner schleuderten Steine, wie im Fernsehen zu sehen war. Rund 11 800 Polizisten waren im Einsatz, wie Polizeichef Víctor Zanabria mitteilte. Seit Beginn der Proteste im Dezember kamen in Peru bereits mehrere Dutzend Menschen ums Leben.