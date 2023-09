Philippinische Küstenwache: Chinesische „Barriere“ entfernt

Die Absperrung war bei einer Routinepatrouille der Philippinen im südöstlichen Teil des Scarborough-Riffs, das in dem südostasiatischen Land auch Bajo de Masinloc genannt wird, entdeckt worden - und hatte in Manila für Empörung gesorgt. Am Montagmorgen (Ortszeit) hatte der nationale Sicherheitsberater Eduardo Año bereits angekündigt, dass alle nötigen Maßnahmen ergriffen würden, um die Barriere zu entfernen und so „die Rechte unserer Fischer in der Region zu schützen“.