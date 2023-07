Politische Bürde - Hunter Biden und der US-Wahlkampf

In einer Zeit, in der das Land politisch gespalten ist wie selten und das Misstrauen in öffentliche Institutionen enorm, erheben prominente Republikaner den Vorwurf, es gebe in den USA eine Zwei-Klassen-Justiz: Während der führende politische Konkurrent des amtierenden Präsidenten auf juristischem Weg aus dem Weg geschafft werden solle, werde der Sohn des Präsidenten mit Samthandschuhen angefasst, behaupten sie. Dass die Anschuldigungen gegen Hunter Biden nicht im Ansatz mit jenen gegen Trump vergleichbar sind, verschweigen sie dabei. Die Frage ist aber, was bei den Wählern hängen bleibt.