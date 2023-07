Pride-Parade in Bratislava erinnert an Terroranschlag

Wie auch in den Jahren zuvor fand am selben Tag auch eine Kundgebung „Stolz auf die Familie“ für das traditionelle Familienmodell aus Vater, Mutter und Kindern statt, zu dem christlich-konservative und rechtsextreme Organisationen aufgerufen hatten. Die „Allianz für die Familie“ als Hauptorganisator betonte zwar, es handle sich dabei um „keinen Protest“. Allerdings hatte dieselbe Organisation vor acht Jahren ein homophobes Referendum veranlasst, mit dem die in der Slowakei bestehende Nicht-Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften auch für alle Zukunft festgeschrieben und vor einem Eingriff der Europäischen Union geschützt werden sollte. Das Referendum scheiterte damals an zu geringer Beteiligung.