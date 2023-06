Prigoschin stoppt nach eigenen Angaben Vormarsch auf Moskau

Putin selbst hatte am Morgen noch seinen Ex-Vertrauten Prigoschin als „Verräter“ bezeichnet. Der Machtkampf zwischen dem Söldnerchef und der russischen Führung war in der Nacht eskaliert. Bewaffnete Truppen der Söldner hatten sich aus dem südrussischen Rostow am Don in Richtung Moskau in Marsch gesetzt.